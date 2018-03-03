Журналисты узнали о получении Дерипаской гражданства Кипра

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, состояние которого Forbes оценивает в 5,1 млдр долларов, получил гражданство Кипра.

Как выяснили Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и газета The Guardian, предприниматель подавал прошение на гражданство дважды — в 2016 году ему отказали из-за расследования по отмыванию денег в Бельгии.

После того как Дерипаска, по версии этих изданий, представил письмо от бельгийских властей о том, что «дело было закрыто из-за отсутствия доказательств», его прошение удовлетворили.

Также согласно документам, оказавшимся в распоряжении изданий, власти Кипра предложили гражданство еще одному российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу. Он, как сообщается, вероятно, отклонил предложение: представитель предпринимателя сообщил, что у него есть только российский паспорт.

Согласно опубликованным документам, Дерипаска стал гражданином Кипра в 2017 году в обмен на инвестиции.

Его представитель подтвердил РБК получение Дерипаской кипрского гражданства.

«Широкий круг бизнес-интересов Олега Дерипаски подразумевает необходимость постоянных передвижений по миру. Это и стало причиной получения дополнительного паспорта», — заявили изданию.