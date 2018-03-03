СК завел дело на участкового из-за покалечившего жену жителя Серпухова

Следственный отдел СК в подмосковном Серпухове возбудил дело по статье «Халатность» в отношении бывшего участкового, сообщается на сайте ведомства.

В ноябре 2017 года участковому поручили провести проверку по заявлению местной жительницы Маргариты Грачевой — она сообщила в полицию, что супруг Дмитрий Грачев угрожает ей убийством.

8 декабря участковый «без достаточности проведенных проверочных мероприятий» отказал женщине в возбуждении уголовного дела.

11 декабря Грачев «вывез свою супругу в лесной массив, где отрубил ей кисти рук».

После этого он доставил супругу в больницу, а сам сдался полиции. Врачам удалось спасти женщине кисть одной руки. Причиной поступка ее мужа была ревность.