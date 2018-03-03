03 марта 2018, 13:49
СК завел дело на участкового из-за покалечившего жену жителя Серпухова
Следственный отдел СК в подмосковном Серпухове возбудил дело по статье «Халатность» в отношении бывшего участкового, сообщается на сайте ведомства.
В ноябре 2017 года участковому поручили провести проверку по заявлению местной жительницы Маргариты Грачевой — она сообщила в полицию, что супруг Дмитрий Грачев угрожает ей убийством.
8 декабря участковый «без достаточности проведенных проверочных мероприятий» отказал женщине в возбуждении уголовного дела.
11 декабря Грачев «вывез свою супругу в лесной массив, где отрубил ей кисти рук».
После этого он доставил супругу в больницу, а сам сдался полиции. Врачам удалось спасти женщине кисть одной руки. Причиной поступка ее мужа была ревность.
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