Названы лауреаты «Золотой малины»

В Лос-Анджелесе вручили премию «Золотая малина» за самые сомнительные достижения в области кинематографа. Как пишет The Hollywood Reporter, худшим фильмом года был назван «Эмоджи фильм» режиссера Тони Леондиса.

Картина также получила «Золотую малину» за худший сценарий, актерский состав и режиссуру.

Худшим актером был объявлен Том Круз, худшей актрисой была признана Тайлер Перри. Как худший сиквел была отмечена картина «На пятьдесят оттенков темнее».