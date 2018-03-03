03 марта 2018, 14:12
Названы лауреаты «Золотой малины»
В Лос-Анджелесе вручили премию «Золотая малина» за самые сомнительные достижения в области кинематографа. Как пишет The Hollywood Reporter, худшим фильмом года был назван «Эмоджи фильм» режиссера Тони Леондиса.
Картина также получила «Золотую малину» за худший сценарий, актерский состав и режиссуру.
Худшим актером был объявлен Том Круз, худшей актрисой была признана Тайлер Перри. Как худший сиквел была отмечена картина «На пятьдесят оттенков темнее».
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