Замглавы таможни Дагестана задержали по делу о контрабанде

В Дагестане задержан заместитель главы республиканской таможни Араз Галимов, в его доме прошли обыски. Об этом сообщили источники РИА Новости и РБК.

Галимова подозревают в причастности к контрабанде через границу с Азербайджаном.

По данным «Интерфакса», всего 2 марта были задержаны трое сотрудников региональной таможни, среди которых начальник отдела досмотра.

«По предварительным данным, задержанные работники таможенной службы подозреваются в вымогательстве взяток у пересекающих границу граждан», — сообщил источник агентства.

Также накануне был задержан глава Дербентского района Дагестана Магомед Джалилов, передает NEWS-R. По данным издания, его подозревают в махинациях с землей, которые нанесли ущерба бюджету республики на 2,2 миллиона рублей.