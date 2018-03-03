«Газпром» начал расторжение контрактов с «Нафтогазом»

«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов на поставку газа на Украину и транзит через ее территорию. Об этом сообщил зампред правления компании Александр Медведев.

«Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины"», — цитирует Медведева «Интерфакс».

По словам замглавы «Гащпрома», соответствующий иск подан в арбитражный суд Стокгольма, и «новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров».

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» с учетом взаимных претензий 2,6 млрд долларов. «Газпром» в ответ заявил о немедленном расторжении договоров с «Нафтогазом», действующих до конца 2019 года.

Новым иском, как сообщает агентство, «Газпром» «как минимум стремится остановить штрафы за недостаточный транзит за следующие два года и прожить по временным условиям и временным тарифам — до нового решения арбитража».