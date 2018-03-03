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03 марта 2018, 09:01
Мемория

Мемория. Александр Волошин

Александр Волошин
Александр Волошин
open.gov.ru

3 марта 1956 года родился Александр Волошин, политик

 

Личное дело

Александр Стальевич Волошин (62 года) родился в Москве. Первые годы жизни провел в Ижевске, где его родители преподавали на факультете иностранных языков местного университета. Отец, Сталь Исаакович Волошин, был завкафедрой иностранных языков УдГУ, мать, Инна Львовна Годкина, преподавала на том же факультете английский язык. Мальчик рано остался без отца – тот умер, когда сыну едва исполнилось пять лет. После скоропостижной смерти мужа Инна Львовна вернулась с сыном в Москву.

Александр учился в московской школе N 613. После школы поступил в Московский институт инженеров транспорта (МИИТ), который окончил в 1978 году по специальности «инженер-электромеханик». В 1978-1983 годах работал помощником машиниста электровоза, затем бригадиром, начальником Лаборатории научной организации труда (НОТ); был секретарем комсомольской организации станции Москва-Сортировочная Московской железной дороги.

В 1986 году Волошин окончил Всесоюзную академию внешней торговли по специальности «экономист внешней торговли».

В 1986-1992 годы работал сперва старшим научным сотрудником, затем – заведующим сектором, заместителем заведующего Отделом исследований текущей конъюнктуры Всесоюзного научно-исследовательского конъюнктурного института Министерства внешних экономических связей СССР (ВНИКИ); принимал участие, в частности, в подготовке периодического издания «Бюллетень иностранной коммерческой информации». По некоторым данным, еще будучи сотрудником ВНИКИ начал на коммерческой основе оказывать различным организациям информационное содействие в экспорте автомобильной продукции. Тогда же познакомился с предпринимателем Борисом Березовским, занимавшим в то время пост главы Автомобильного всероссийского альянса («AVVA»).

С 1990 года Волошин занялся предпринимательской деятельностью, стал соучредителем закрытого акционерного общества «Анализ, консультации и маркетинг» (AK&M), занимавшегося экономическим мониторингом. В 1992 году был назначен исполнительным директором AK&M, в 1992-1993 годах занимал пост вице-президента, а с 1995 по 1997 годы, по данным ТАСС,  - президента АK&М.

В 1993 году Волошин возглавил четыре инвестиционные фирмы — чековые инвестфонды «Олимп», «Престиж», «Элит» и финансовую компанию «Авто-Инвест», которые являлись дочерними предприятиями «ЛогоВАЗа» Бориса Березовского и занимались скупкой ваучеров.

С 1993 по 1996 годы занимал пост президента брокерской компании «ЭСТА Корп.», которая была одним из крупнейших дилеров на рынке ваучеров. Корпорация вела операции с облигациями акционерного общества «АвтоВАЗ» и являлась генеральным дистрибьютором принадлежавшего Березовскому АО «АVVА». В 1994 году она выступала посредником при продаже акций «AVVA» банку «Чара».

В 1995 году Волошин стал вице-президентом, а в 1996-1997 годах - президентом акционерного общества «Федеральная фондовая корпорация» (ФФК), выступавшего в качестве генерального агента Российского фонда федерального имущества (РФФИ) по проведению специализированных денежных аукционов.

С 1997 года по июнь 1998 года Волошин был членом Биржевого совета Некоммерческого партнерства «Московская фондовая биржа».

В ноябре 1997 года стал помощником Валентина Юмашева - руководителя администрации президента РФ Бориса Ельцина. Вскоре после августовского дефолта 1998 года Волошин был назначен заместителем руководителя администрации президента по экономическим вопросам.

На этой должности Волошин сразу же вступил в конфронтацию с новым премьер-министром Евгением Примаковым, поскольку позиция последнего, возглавлявшего «коалиционное» правительство, куда входили представители КПРФ, вызывала отторжение у большей части президентской администрации. Волошин регулярно писал президенту Ельцину докладные записки, в которых анализировал деятельность кабинета министров, чаще всего оценивая ее негативно.

В декабре 1998 года Ельцин сместил Юмашева с поста руководителя своей администрации, а на его место назначил бывшего секретаря Совета безопасности РФ Николая Бордюжу. За три с небольшим месяца его работы в этой должности противоречия между ветвями и отдельными органами власти накалились до предела и вылились практически в открытую войну, в которой Волошин, по некоторым данным, принимал самое непосредственное участие.

В итоге в марте 1999 года Ельцин уволили Бордюжу с поста руководителя своей администрации и назначил на его место Волошина.

Перед Волошиным, по данным СМИ,  на этом этапе стояли три главные задачи: ослабление позиций Примакова, противостояние планам коммунистов в Думе по объявлению импичмента президенту Ельцину и устранение угрозы со стороны генпрокурора Скуратова, который, заручившись поддержкой Совета Федерации, открыто шантажировал Кремль наличием у него материалов, компрометирующих ближайшее окружение Ельцина. Все три задачи были выполнены «методами закулисной политики».

В апреле Скуратов был отстранен от должности в связи с возбуждением против него уголовного дела, в мае правительство Примакова было отправлено в отставку, и в том же месяце вопрос об импичменте Ельцину, поставленный на голосование в Госдуме, не набрал нужного числа голосов. После этого о Волошине заговорили как о сильной фигуре, приблизившейся к президентской «семье» и пользующейся ее доверием.

Когда решался вопрос, кто займет пост премьер-министра, Волошин поддержал главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса, который, вопреки желанию Березовского и Романа Абрамовича, продвигавших бывшего министра путей сообщения Николая Аксененко, настоял на кандидатуре Сергея Степашина.

В июне 1999 года Волошин по рекомендации Степашина был избран председателем совета директоров РАО «ЕЭС России». Впоследствии неоднократно переизбирался на этот пост.

31 января 1999 года указом добровольно уходящего в отставку президента России Бориса Ельцина Волошин был освобожден от должности руководителя Администрации президента РФ  и вечером того же дня указом и.о. президента Владимира Путина был назначен на эту же должность. После избрания Путина на пост президента был вновь утвержден в должности руководителя АП 27 мая 2000 года.

После того как в марте 2001 года маршала Игоря Сергеева на посту министра обороны сменил Сергей Иванов, наблюдатели заговорили о конфликте между представителями бывшего окружения Ельцина во главе с Волошиным и выходцами из Санкт-Петербурга, пришедшими во власть вместе с Путиным.

Несмотря на это, Волошина относили к небольшой группе чиновников, особо приближенных к президенту и не боявшихся вступать с ним в спор. Однако арест главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского 25 октября 2003 года привел к политическому кризису в Кремле, который завершился отставкой Волошина. Четыре дня спустя - 29 октября 2003 года - указом президента России Волошин был освобожден от должности руководителя администрации президента «по личной просьбе». По некоторым данным, он решил уйти с госслужбы из-за того, что узнал об аресте Михаила Ходорковского из теленовостей. Его место занял Дмитрий Медведев.

В течение нескольких лет после своей отставки с поста главы администрации президента Волошин, сохранивший за собой должность председателя совета директоров РАО ЕЭС, не появлялся на публике с официальными заявлениями.

1 июля 2008 года РАО «ЕЭС России» в результате реорганизации перестало существовать как юридическое лицо, после чего Волошин «полностью расстался с энергетикой».

В ноябре 2008 года компания «Интеррос» выдвинула кандидатуру Волошина в качестве независимого директора в новый совет директоров ГМК «Норильский никель». В декабре того же года он был избран председателем совета директоров «Норникеля». В июне 2010 года уступил место председателя совета директоров «Норникеля» первому зампреду правления ВТБ Василию Титову.

В июле 2010 года президент Дмитрий Медведев подписал распоряжение о рабочей группе по созданию Международного финансового центра. Александр Волошин был назначен её руководителем. В сентябре того же года он был избран председателем совета директоров ОАО «Уралкалий». В феврале 2011 года стал председателем совета директоров ОАО «Первая грузовая компания» - крупнейшего оператора грузовых железнодорожных перевозок в России.

Александр Волошин женат вторым браком на Галине Тэймуразовой. У пары родилось трое детей -  двое сыновей и дочь.

 

 
Владимир Путин и Александр Волошин 31.12.1999
ITAR-TASS/Wikimedia Commons

Чем знаменит

В начале 2000-х голов Александра Волошина называли «серым кардиналом Кремля». Он являлся  одной из авторитетных и влиятельных фигур российской политической элиты – выразителем интересов той ее части, которая, по данным СМИ, противостоит силовому окружению президента Владимира Путина.

Именно Волошин, по мнению политолога Сергея Маркова, предложил идею «управляемой демократии» как системы.

Термин «управляемая демократия» означает политический режим, совмещающий демократические и авторитарные институты. «Это режимы в государствах "третьего мира", которые не являются полностью диктатурами, а пытаются приспособить свои системы под общественное мнение стран "первого мира" и вводят некоторые внешние приемы демократии для прикрытия авторитарно-олигархической сущности правления в своих странах. Если короче, то "управляемая демократия" – это авторитарно-олигархические режимы "третьего мира", использующие демократическую завесу как некий флер», - описывает суть этого понятия политолог Владимир Прибыловский.

 

О чем надо знать

«Федеральная фондовая корпорация» (ФФК), которой Волошин руководил в 1996-1997 годах, являлась генеральным агентом Российского фонда федерального имущества по проведению специализированных аукционов по продаже госпредприятий. Эта корпорация организовала приватизацию крупных долей в «Сибирско-Дальневосточной нефтяной компании» (СИДАНКО), «Оренбургской нефтяной акционерной компании» (ОНАКО), «Тюменской нефтяной компанией» (ТНК), российском акционерном обществе (РАО) «Газпром», РАО «ЕЭС России», «Сибнефти» и других компаниях на общую сумму около 9 трлн рублей.

По данным Счетной палаты, за проведение аукционов корпорация имела право на 28 млн долларов США вознаграждения, однако получила в несколько раз больше - около 83 млн долларов. Также, по мнению ревизоров Счетной палаты, ФФК умышленно занижала цену на государственные акции, что привело к потере 23 млн долларов бюджетных средств.

По некоторым данным, ФФК лоббировала интересы Бориса Березовского и Романа Абрамовича при проведении приватизации нефтяной компании «Сибнефть».

 

Прямая речь

О демократии (из онлайн-беседы с Александром Волошиным, Polit.ru, 01.04.2015): «Безусловно, наша страна провела много времени вне демократии, вне демократических процессов, и история развития нашей современной демократии не столь длинна в исторических масштабах. Конец 80-х, когда начались эти процессы, можно посчитать, это четверть века плюс-минус. Конечно, это мало исторически и мало для того, чтобы возникло зрелое общество. Мне кажется, основной процесс, который происходит у нас в стране, - это становление гражданского общества. И мы в этом процессе прошли какую-то часть. Может, половину, может, чуть больше этого пути. Мне кажется, в этом смысле мы развиваемся довольно успешно. Нам всем, наверное, хотелось бы, чтобы это развитие шло быстрее, но, очевидно, что в целом это развитие потребует в конечном счете смены целого поколения. Займет, как минимум, одно поколение, для того чтобы мы могли сказать, что в России сформировалось такое плотное, развитое гражданское общество. А без такого развитого гражданского общества трудно говорить о полноценных демократических процессах».

Политолог Станислав Белковский об Александре Волошине: «Он регулировал систему манипулятивной демократии, создателем которой и являлся».

Политолог Владимир Прибыловский об «управляемой демократии»: «Я не знаю, кто первый начал употреблять в России термин "управляемая демократия", возможно, политологи круга Павловского. Несомненными идеологами "управляемой демократии" в России являются Глеб Павловский, Сергей Марков, может быть, Сурков, Волошин (хотя он, скорее, практик "управляемой демократии"). Для них вторая половина термина что-то значит, то есть они употребляют его в положительном смысле».

 

7 фактов об Александре Волошине

  • Волошин принимал участие в написании экономической программы поддерживаемого Березовским генерала Александра Лебедя, занявшего пост губернатора Красноярского края в мае 1998 года.
  • Имеет звание действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса.
  • В 2000 году был награжден именным оружием - револьвером «Таурус».
  • С августа 2010 года является членом совета директоров компании «Яндекс».
  • Первой супругой Волошина была Наталия Беляева. В этом браке родился сын Илья (1976). Илья Волошин получил образование в Лондоне, в 1996 году работал трейдером по ценным бумагам в банке «Евротраст», потом - в основанном отцом информагентстве AK&M. В 2005 году СМИ сообщали, что Илья Волошин занимает пост вице-президента «Конверсбанка», в 2013 году работал в департаменте управления корпоративными продажами «Банка Москвы».
  • В 2016 году указом президента РФ Владимира Путина был награжден орденом «За заслуги пред Отечеством» IV степени «за большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу».
  • Является партнером и совладельцем 12% акций венчурного фонда ООО Дженом Венчурс (Genome Ventures), специализирующегося на проектах в области медицины, электронной коммерции, финансовых технологий и социальных сетей.

 

Материалы об Александре Волошине

Биография Александра Волошина на РИА «Новости»

Биография Александра Волошина в Лентапедии

Волошин Александр Стальевич на сайте президента РФ

Волошины. Михаил Эстрин.

Статья об Александре Волошине в Википедии

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