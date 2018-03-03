03 марта 2018, 11:21
Источник рассказал о прогрессе ракетной программы КНДР за время Игр
КНДР смогла добиться прогресса в своей ракетной программе за время проведения Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Об этом CNN рассказал представитель администрации США, знакомый с данными американской разведки.
Согласно этим данным, Северная Корея улучшила возможности управления своими ракетами.
Решение этой технологической проблемы позволит КНДР поражать конкретные цели на земле.
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