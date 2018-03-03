03 марта 2018, 09:32
«Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Сезар»
Драма российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получила премию «Сезар» как лучший фильм на иностранном языке.
«Сезар» — национальная кинопремия Франции, которая вручается Академией искусств и технологий кинематографа.
Картина Звягинцева обошла «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла и другие ленты.
В прошлом году фильм Звягинцева получил приз жюри Каннского фестиваля и главный приз на международном фестивале в Мюнхене.
Также «Нелюбовь» номинирована на «Оскар» и британскую премию BAFTA.
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