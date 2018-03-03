Российским агентствам сообщили о намеренной утечке данных по подводным аппаратам

В 2007 году Россия намеренно допустила утечку информации о разработке стратегического ракетного комплекса «Сармат».

При этом о работах по крылатой ракете с ядерной установкой, о которой во время недавнего послания рассказал президент России, ничего не сообщалось. Такие данные приводят «Интерфакс», ТАСС и РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Мы говорили, что создание Вашингтоном глобальной системы ПРО ни к чему не приведет. Более того, еще в 2007 году специально для них делали утечки по создаваемому стратегическому ракетному комплексу "Сармат"», — цитируют агентства этот источник.

По его данным, в России завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки, которая может использоваться «как для крылатых ракет неограниченной дальности, так и для автономных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы».

Эти технологии, как сообщается, разработаны и реализованы только в РФ.

Целью утечки 2007 года, по словам источника, было «побудить наших западных партнеров спуститься с небес на землю и приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности».