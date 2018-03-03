Умер литовский оперный певец Виргилиус Норейка

В возрасте 82 лет скончался литовский оперный певец Виргилиус Норейка. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Литвы.

Норейка много выступал у себя на родине и за рубежом. В 2016 году побывал с гастролями в Петербурге.

Также он был был профессором Музыкальной академии Литвы.

В 1970 году Норейка стал Народным артистом СССР. В 2015 году был награжден российской медалью Пушкина.

Маэстро был известен исполнением произведений русских классиков.