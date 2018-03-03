Число задержанных в палаточном лагере у Рады увеличилось до сотни

Сотрудники киевской полиции задержали более 100 обитателей палаточного городка у здания Верховной Рады. Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, они оказывали сопротивление полицейским.

Во время проведения следственных действий на территории палаточного городка были изъяты 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых шашек. Все это направлено на экспертизу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

В медицинские учреждения города обратились шесть обитателей палаточного городка. Также пострадали четыре сотрудника полиции.

В настоящее время в палаточном городке проходят следственные действия.

Полицейские прибыли к палаточному городку сегодня утром в рамках расследования попытки захвата протестующими Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), а также столкновений возле здания Верховной Рады 27 февраля, в ходе которых травмы получили 14 полицейских.