03 марта 2018, 19:35
Прокуратура сняла на видео извинения выдававшего себя за прокурора петербуржца
Житель Петербурга Виктор Ольшанский, который на днях устроил ДТП, поле которого угрожал потерпевшим, демонстрируя удостоверение прокурора, извинился на камеру.
Видео с извинениями было опубликовано в Telegram-канале Генпрокуратуры.
На видео мужчина говорит: «Заявляю, что отношения к органам прокуратуры никогда не имел и не имею, на службе в прокуратуре не состою».
Также он просит прощения «за свое девиантное поведение».
Как ранее писала «Фонтанка», 28 февраля молодая пара переходила дорогу в Петербурге, когда на них понесся черный Range Rover.
«Пара сделала шаг назад, но иномарка чиркнула о ногу пешехода», — сообщает издание.
После этого из Range Rover вышел Ольшанский и начал угрожать пострадавшим пешеходам.
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