Прокуратура сняла на видео извинения выдававшего себя за прокурора петербуржца

Житель Петербурга Виктор Ольшанский, который на днях устроил ДТП, поле которого угрожал потерпевшим, демонстрируя удостоверение прокурора, извинился на камеру.

Видео с извинениями было опубликовано в Telegram-канале Генпрокуратуры.

На видео мужчина говорит: «Заявляю, что отношения к органам прокуратуры никогда не имел и не имею, на службе в прокуратуре не состою».

Также он просит прощения «за свое девиантное поведение».

Как ранее писала «Фонтанка», 28 февраля молодая пара переходила дорогу в Петербурге, когда на них понесся черный Range Rover.

«Пара сделала шаг назад, но иномарка чиркнула о ногу пешехода», — сообщает издание.

После этого из Range Rover вышел Ольшанский и начал угрожать пострадавшим пешеходам.