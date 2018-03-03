Погибшие в Мичиганском университете оказались родителями стрелка

Два человека, погибшие во время стрельбы в Мичиганском университете США, оказались родителями 19-летнего стрелка Джеймса Эрика Дэвиса-младшего, сообщает ABC 7 со ссылкой на полицию.

Жертвами оказались сотрудник полиции Джеймс Эрик Дэвис-старший и его супруга Дива Дэвис.

Стрельба на территории кампуса университета произошла 2 марта. Родители приехали в общежитие, чтобы забрать сына домой на каникулы.

Он застрелил их из оружия отца и скрылся с места преступления. ABC News сообщает, что сегодня подозреваемый был задержан и направлен в больницу.