МИД России назвал вандализмом демонтаж памятника советским воинам в Польше

В польском городе Лидзбарк-Варминьский по решению депутатов городского совета был демонтирован Памятник благодарности Красной Армии, установленный в 1949 году. Демонтаж, как сообщает МИД России, произошел еще 20 февраля.

«С возмущением узнали об очередном акте государственного вандализма в отношении памятника советским воинам-освободителям в Польше», — отреагировали сегодня на снос памятника в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе отметили, что, «несмотря на неоднократные наши протесты», «польские власти продолжают демонстрировать историческое беспамятство, цинично расправляясь с советским мемориальным наследием».

Дипломаты потребовали от Варшавы «неукоснительного соблюдения двусторонних договоренностей в военно-мемориальной сфере».

Снос памятников происходит в Польше согласно закону о декоммунизации, вступившему в действие в октябре 2017 года.