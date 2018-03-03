Порошенко сообщил о преодолении кризиса с газоснабжением

Критическая ситуация с газоснабжением, сложившаяся в последние дни на Украине, преодолена. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

«Критическая ситуация, которая возникла с поставками газа, в связи с попыткой РФ и РАО "Газпром" сорвать выполнение контракта на поставку газа в Украину, уже позади», — сказал он во время совещания на предприятии «Укртрансгаз».

По словам Порошенко, Украина значительно увеличила поставки транзитного газа из Польши, Словакии и Венгрии, благодаря чему «дефицит газа полностью покрыт».

«Газпром» решил разорвать контракт с Украиной после решения Стокгольмского арбитража, обязавшего российскую монополию с учетом взаимных претензий выплатить «Нафтогазу Украины» 2,6 млрд долларов.