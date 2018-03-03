Porsche займется разработкой летающих такси

Производитель спортивных машин Porsche, входящий в концерн Volkswagen, решил заняться разработкой летающих такси. Об этом изданию Automobilwoche заявил директор компании по продажам Детлев фон Платен.

«Это действительно имеет смысл. Когда я еду из района Цуффенхаузен [где находится завод Porsche] в аэропорт Штутгарта, мне требуется не менее получаса, и то, если повезет. В полете это заняло бы три с половиной минуты», — сообщил фон Платен.

По данным издания, компания в скором времени покажет внешний вид прототипа своего летающего такси.