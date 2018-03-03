Путин призвал США расследовать вмешательство в выборы через Генпрокуратуру РФ

Американским властям следует обратиться с официальным запросом в Генпрокуратуру РФ по поводу предполагаемого вмешательства в президентские выборы в 2016 году. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC.

Так он ответил на обвинения в адрес трех российских компаний и 13 россиян, которых Минюст США считает причастными к манипулированию общественным мнением во время избирательной кампании.

«Мы в России не можем преследовать в уголовном порядке кого-то, если они не нарушили российского законодательства», — сообщил президент.

На вопрос ведущей, разве должны эти действия нарушать российское законодательство, Путин ответил: «Но я должен посмотреть сначала, что они сделали, дайте нам эти материалы, покажите нам эту информацию».

Президент подчеркнул, что «требуется официальный запрос генпрокурору Российской Федерации».

«Это должно идти по официальным каналам, а не через прессу и с криками в конгрессе США», — добавил он.