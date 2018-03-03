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03 марта 2018, 15:38
Владимир Путин выборы

Путин выступил на митинге-концерте в «Лужниках»

Владимир Путин
Владимир Путин
Пресс-служба Кремля

Действующий президент России Владимир Путин выступил в «Лужниках» на предвыборном митинге-концерте «За сильную Россию».

Как сообщает «Интерфакс», обращаясь к собравшимся, Путин попросил их сделать все, чтобы «наши дети и внуки были счастливы».

«За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед», — пообещал глава государства.

В заключение Путин вместе с залом приветствовал российских хоккеистов, победивших на Играх в Пхенчхане.

«Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна!» — призвал кандидат.

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