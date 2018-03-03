50 человек задержаны после беспорядков у Верховной Рады

Сотрудники полиции сегодня утром провели проверку жителей палаточного городка, разбитого у здания Верховной Рады Украины. Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, полицейские пришли к протестующим «на основании двух решений суда и в рамках уголовных производств, которые расследуют следователи», передает «Украинская правда».

В результате, как сообщается, возле палаточного городка произошли столкновения между полицией и протестующими.

В ходе беспорядков живущие в палатках подожгли шины. Полиция задержала 50 человек.

По данным издания, с обеих сторон есть раненые, у некоторых черепно-мозговые травмы и ожоги.

В лагере полицейскими была обнаружена граната. По данным правоохранительных органов, она принадлежит одному из задержанных.

Дела, которые расследует полиция, связаны с попыткой захвата протестующими Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), а также со столкновениями возле Верховной Рады 27 февраля, в ходе которых пострадали 14 полицейских.