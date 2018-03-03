Польские власти заявили о долге Германии по репарациям в 850 млрд долларов
Ущерб, который Германия нанесла Польше во время Второй мировой войны, составляет 850 млрд долларов. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita заявил глава польской комиссии по репарациям Аркадиуш Мулярчик.
По его словам, эта сумма учитывает разрушение населенных пунктов, промышленности и инфраструктуры, а также демографические последствия Второй мировой войны.
Комиссия Мулярчика занимается подготовкой отчета, на основании которого Польша может обратиться к Германии с требованием репараций.
В ФРГ ранее заявляли, что полностью погасили свои обязательства перед Польшей.
По словам Мулярчика, у Польши есть основания требовать компенсации и от России, однако Москва «не соблюдает международное право», поэтому требовать деньги от Германии более реалистично.