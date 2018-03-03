В Новой Москве электричка сбила женщину с коляской

На станции «Щербинка» Московской железной дороги электричка сбила женщину с малолетним ребенком в коляске. По данным столичного управления СК на транспорте, женщина переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Электропоезд, следовавший из Чехова в Москву, врезался в пешеходов около 12:20 мск.

От полученных травм ребенок скончался на месте, женщина — в машине скорой помощи.