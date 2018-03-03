03 марта 2018, 20:33
Собчак предложила использовать выборы для выявления лидера либеральной оппозиции
Кандидат в президенты, телеведущая Ксения Собчак предложила своим конкурентам на выборах Григорию Явлинскому и Борису Титову сформировать коалицию оппозиционных сил.
Руководить этой коалицией, считает Собчак, должен том, кто наберет больше голосов.
«В этих выборах участвуют Явлинский и Титов — хорошее предложение было бы внутри этих выборов сделать праймериз для либеральных кандидатов. Давайте сделаем таким образом: пусть победит сильнейший. Кто наберет больше процентов на этих выборах, тот и возглавит общую либеральную коалицию» — заявила Собчак на встрече со сторонниками в Самаре (цитата «Интерфакса»).
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