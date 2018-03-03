Собчак предложила использовать выборы для выявления лидера либеральной оппозиции

Кандидат в президенты, телеведущая Ксения Собчак предложила своим конкурентам на выборах Григорию Явлинскому и Борису Титову сформировать коалицию оппозиционных сил.

Руководить этой коалицией, считает Собчак, должен том, кто наберет больше голосов.

«В этих выборах участвуют Явлинский и Титов — хорошее предложение было бы внутри этих выборов сделать праймериз для либеральных кандидатов. Давайте сделаем таким образом: пусть победит сильнейший. Кто наберет больше процентов на этих выборах, тот и возглавит общую либеральную коалицию» — заявила Собчак на встрече со сторонниками в Самаре (цитата «Интерфакса»).