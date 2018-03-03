При пожаре во Владимирской области погибли четыре ребенка из многодетной семьи

В городе Струнино Александровского района Владимирской области сгорел частный дом, в котором проживала многодетная семья, сообщает издание «Зебра-ТВ».

Пожар произошел по адресу: улица Возрождения, 34 в ночь на субботу.

В огне погибли четверо детей — погодки от 2 до 5 лет. Как пишет издание, взрослые не смогли вытащить их со второго этажа пылающего дома.

Спастись удалось семилетней девочке, матери детей и ее сожителю.

Местное управление СКР сообщает, что семья с пятью детьми два года назад переселилась в Струнино из Москвы. Здесь они приобрели двухэтажный деревянный дом. В 2017 году глава семьи погиб под поездом. Женщина через некоторое время стала встречаться с местным жителем.

«Характеристика семьи оценивается неоднозначно», — отмечает СК.

Женщина с детьми состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Детей периодически «помещали в стационар больницы для поддержания здоровья», в это время при помощи сотрудников подразделения «в помещениях наводился порядок для жизнеобеспечения детей».

Следователи намерены возбудить дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».