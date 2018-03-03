200 фур скопились на российско-украинской границе из-за непогоды

Около 200 грузовиков не могут выехать на Украину через пункт пропуска Нехотеевка Белгородской области. Об этом говорится в сообщении Белгородской таможни, которое цитирует «Интерфакс».

Очередь из фур скопилась из-за снежных заносов, пишет Bel.ru. По данным таможни, украинская сторона значительно снизила пропуск транспорта в связи с метелью и плохим состоянием дорог.

«Более 40 фур, уже оформленных на выезд из РФ, не имеют возможности покинуть пункт пропуска. Украинская сторона значительно снизила интенсивность приема транспортных средств в связи с погодными условиями и состоянием дорог на территории Украины», — сообщили в пресс-службе таможни.