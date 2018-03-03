США продлили на год санкции против России из-за Украины

Президент США Дональд Трам своим указом продлил еще на один год санкции в отношении России, введенные после присоединения Крыма и дополненные после начала конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Санкции были введены предшественником Трампа Бараком Обамой в марте и декабре 2014 года.

Срок их действия истекал 6 марта 2018 года.

Санкции затронули ряд секторов российской экономики (прежде всего, оборонку), а также некоторых чиновников и частных лиц — граждан России и Украины, причастных, по мнению Вашингтона, к конфликту в Донбассе или присоединению Крымского полуострова к РФ.