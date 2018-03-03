Посольство РФ в Уругвае назвало вымыслом связь с «кокаиновым делом»

Посольство России в Уругвае прокомментировало сообщения о том, что через дипмиссию в РФ мог поставляться аргентинский кокаин.

«Ссылки на некий след между "кокаиновым делом" в Аргентине и российским посольством в Уругвае являются самыми настоящими вымыслами, очерняющими результаты успешного сотрудничества между Россией и дружественными нам странами Латинской Америки», — заявили РИА Новости в пресс-службе посольства.

В конце 2017 года был задержан бывший завхоз посольства России в Аргентине Али Абянов. Согласно его показаниям, о которых стало известно «Коммерсанту», он по просьбе предполагаемого главаря группировки Андрея Ковальчука несколько раз отправлял его чемоданы из Латинской Америки в Россию. Груз доставлялся диппочтой в том числе через столицу Уругвая Монтевидео.

В феврале 2018 года аргентинская полиция сообщила о проведении операции по обнаружению канала поставок в Россию кокаина через местное посольство РФ. В школе при посольстве годом ранее были обнаружены 12 чемоданов с наркотиком. Порошок заменили на муку, чемоданы снабдили трекерами. В дальнейшем по прибытии груза в Москву были задержаны трое россиян и два гражданина Аргентины. Предполагаемый организатор поставок Ковальчук был задержан позднее в Германии.