При взрыве машины в Донецке пострадал мужчина

В Ворошиловском районе Донецка в легковом автомобиле сработало взрывное устройство, пострадал мужчина. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает «Донецкое агентство новостей».

«У пострадавшего множественные осколочные ранения по всему телу и контузия. Его состояние мы оцениваем как средней тяжести», — сообщил изданию директор местного травматологического центра Александр Кравченко.

Взрыв произошел во дворе жилого дома по улице Челюскинцев. В результате повреждения также получили припаркованные рядом автомобили. В нескольких окнах выбило стекла.

Источник «Интерфакса» в силовых структурах самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил, что рассматривается версия, согласно которой взрыв совершила «украинская диверсионно-разведывательная группа». «Также не исключен и криминальный след», — добавил собеседник агентства.

Кем является пострадавший, не уточняется.