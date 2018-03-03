03 марта 2018, 21:06
В футболе узаконили видеоповторы
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) официально одобрил использование судьями видеоповторов во время матчей. Об этом сообщается на сайте IFAB.
Отныне судьи смогут использовать систему VAR (video assistant referee — «видеопомощник судьи») для разрешения спорных вопросов — был ли забит гол, следует ли назначать пенальти, требуется ли удалять игрока за грубую игру и кто именно нарушил правила.
16 марта Международная федерация футбола (ФИФА) примет решение, будут ли использоваться видеоповторы во время ЧМ-2018.
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