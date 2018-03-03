03 марта 2018, 19:54
«Зенит» сыграл вничью с «Амкаром» в матче чемпионата России
Петербургский «Зенит» сыграл вничью с пермским «Амкаром» в матче чемпионата России по футболу. Игра, проходившая в Петербурге, закончилась с нулевым счетом.
«Зенит-ТВ» показывает все самые яркие моменты матча #ЗенитАмкар pic.twitter.com/l0BgJR7fZa— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 3 марта 2018 г.
Ранее сегодня московский ЦСКА на своем поле обыграл «Урал» из Екатеринбурга с минимальным перевесом 1:0.
Единственный гол на 59-й минуте встречи забил Алан Дзагоев.
📸 Фото #ЦСКАУрал #21тур #РФПЛ pic.twitter.com/bX093AkySf— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 марта 2018 г.
В турнирной таблице «Зенит» находится на третьем месте, «Амкар» занимает 13-е, ЦСКА идет на втором, а «Урал» на девятом.
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