«Зенит» сыграл вничью с «Амкаром» в матче чемпионата России

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с пермским «Амкаром» в матче чемпионата России по футболу. Игра, проходившая в Петербурге, закончилась с нулевым счетом.

Ранее сегодня московский ЦСКА на своем поле обыграл «Урал» из Екатеринбурга с минимальным перевесом 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте встречи забил Алан Дзагоев.

В турнирной таблице «Зенит» находится на третьем месте, «Амкар» занимает 13-е, ЦСКА идет на втором, а «Урал» на девятом.