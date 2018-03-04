Власти Москвы заявили о сильном снегопаде 8 марта

Синоптики предсказали новый сильный снегопад в Москве 8 марта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Снегопад в столице начнется вечером 7 марта и продлится весь следующий день.

Сегодня и завтра, как пояснил Бирюков, в городе выпадет до 17 см снега, это порядка половины мартовской нормы.

По итогам двух снегопадов в столичном регионе выпадет месячная норма осадков.