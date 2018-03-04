В Восточной Гуте террористы ввели комендантский час

В сирийской Восточной Гуте боевиками введен комендантский час на время гуманитарных пауз, а также наложен запрет на массовые собрания мирных жителей. Об этом сообщил генерал-майор Владимир Золотухин, передает РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Согласно информации, полученной Центром по примирению враждующих сторон от сирийской стороны, члены незаконных вооруженных формирований на территории района Восточная Гута ввели комендантский час для местного населения на время гуманитарных пауз. Мирные жители, нарушающие установленные боевиками правила, подвергаются публичным наказаниям», — отметил Золотухин.

Запрет на массовые собрания введен с тем, чтобы мирные жители не прорвались через гуманитарный коридор.