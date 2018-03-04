Конькобежка Фаткулина взяла бронзу на спринтерском ЧМ

Российская конькобежка Ольга Фаткулина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по спринтерскому многоборью в китайском Чанчуне. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянка пришла к финишу пятой в забеге на 1000 метров. Она показала результат 1 минута 16,44 секунды. По сумме всех соревнований Фаткулина набрала 152,620 балла.

Золотая медаль досталась голландке Йорин Тер Морс (1.15,19). На втором месте оказалась представительница США Бриттани Боу (151,915).

Еще одна российская спортсменка Ангелина Голикова стала шестой (153,495).