В Воронежской области возник пожар на газопроводе

В Кантемировском районе Воронежской области на магистральном газопроводе возникло факельное горение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

«Вблизи населенного пункта Талы горит магистральный газопровод диаметром 1200 миллиметров», — отметил источник.

В настоящее время подача газа жителям района осуществляется по резервной ветке.

Обстоятельства возгорания уточняются.