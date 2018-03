В Лондоне прогремел взрыв

На севере Лондона произошел взрыв. Об этом сообщает местная полиция в твиттере.

Пока информации о пострадавших нето.

«На данном этапе полиция не может назвать причину взрыва», — заявили в полиции.

Напомним, в феврале в британском Лестере при взрыве погибли четыре человека.

Emergency services are currently dealing with an explosion at a shop in #HaroldHill.



They were called shortly before 1.30pm to a premises in Farnham Road.



There are no confirmed injuries as yet and police are unable to confirm the cause of the explosion at this time. pic.twitter.com/kQtkUR7n8G