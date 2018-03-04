ЛНР ответила на предложение ликвидировать самопровозглашенные республики

Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник, комментируя предложение спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о расформировании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, назвал республики стороной переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

«ЛНР и ДНР де-факто являются и стороной конфликта и стороной переговоров, они избраны в результате прямого волеизъявления жителей Донбасса и представляют их интересы. Заявляя о необходимости расформирования республик, Волкер путает причину и следствие, видимо, потому что к госперевороту в Киеве США имели самое непосредственное отношение и не могут его критиковать, а появление республик стало реакцией жителей Луганска и Донецка на беспредел, творившийся в Киеве», — отметил Мирошник.

Он уверен, что диалог должен строиться «с той властью, которая существует де-факто и поддерживается населением».

«Иначе это очередное заигрывание с украинскими радикалами, что не может привести к каким-либо адекватным результатам и к урегулированию конфликта не имеет никакого отношения», — добавил представитель ЛНР.