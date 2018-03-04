04 марта 2018, 19:11
Путин отказался выдавать США обвиняемых во вмешательстве в выборы россиян
Президент Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC, что Россия откажется от выдачи США своих граждан, которые проходят по делу о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.
«Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США», — сказал Путин.
По словам президента, он не знает, что сделали эти граждане, однако уверен, что они не представляли российские власти.
«Если они сделали что-то, то, может быть, это американские коллеги что-то рассказывают. Пусть они предоставят нам материалы, детали, данные», — заявил Путин.
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