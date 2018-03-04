Окружение Гребенщикова опровергло наличие у него проблем с сердцем

Лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова госпитализировали из-за проблем, не связанных с сердцем. Об этом говорится на официальной странице музыканта в Facebook.

«Всем, кто читает, комментирует и распространяет информацию канала "Санкт Петербург" о "проблемах с сердцем после недавней операции" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это — ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления. Спасибо!» — говорится в сообщении.

Ранее друг музыканта, музыкант, художник и режиссер Виктор Тихомиров также заявил, что Гребенщиков госпитализирован с воспалением легких.