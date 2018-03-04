СМИ раскрыли секретный полигон подготовки украинцев военными США

На бывшем советском полигоне Яворов на западе Украины с 2015 года может идти обучение американскими и канадскими инструкторами украинских военных. Об этом пишет швейцарское издание Le Temps.



По данным американцев, эта программа никак не связана с «конфликтом с Россией», а имеет целью приведение квалификации военнослужащих в соответствие со стандартами НАТО.

Всего на данный момент обучение прошли около 6 тысяч украинцев.

На полигоне постоянно работают 200 американских и 250 канадских военных, для которых в том числе построены казармы. Также в тренировочной программе участвуют военные из Литвы и Британии.