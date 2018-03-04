В Москве из-за снегопада задержали десятки рейсов

В аэропортах Москвы в связи с плохими погодными условиями отменены или задержаны более 50 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписание».

В Домодедово по состоянию на 10:15 мск 16 рейсов отменено и 11 задержано.

Во Внуково задержано и отменено по 2 рейса. В Шереметьево задержаны 24 рейса.

Как заявили в погодном центре «Фобос», нынешний снегопад в Москве может стать самым мощным за 68 лет для этой даты.Специалист Евгений Тишковец, как передает РИА Новости, отметил, что в столице за сутки может выпасть около трети месячной нормы осадков, а прирост снега составит 10 см.

При этом снегопад пойдет на убыль лишь утром 5 марта.