Южная Корея направит в КНДР спецпосланников по диалогу с США

Власти Южной Кореи направят в Северную Корею двух спецпосланников, которые должны оказать помощь в налаживании диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Об этом сообщает «Ренхап».

Данный шаг, по информации СМИ, демонстрирует намерение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина улучшить отношения с КНДР.

В роли посланников выступят глава национального разведывательного ведомства Со Хун и советник президента по вопросам безопасности Чон Ый Ен.

Стоит отметить, что информация о посланниках появилась после проведенного президентом США Дональдом Трампом и его южнокорейским коллегой телефонного разговора, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг КНДР.