Арестованный по делу Керимова швейцарский бизнесмен отпущен под залог

Французский суд освободил из-под стражи швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера. Ранее он был арестован по делу российского сенатора Сулеймана Керимова. Об этом сообщает Luzerner Zeitung.

Штудхальтер вышел под залог в пять миллионов евро.

По решению суда бизнесмену запрещено выезжать за пределы Франции. Сейчас он находится в округе Ницца, подтвердил адвокат Штудхальтера Стефан Веренберг.

Сам бизнесмен отрицает все предъявленные ему обвинения.