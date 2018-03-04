04 марта 2018, 11:41
Арестованный по делу Керимова швейцарский бизнесмен отпущен под залог
Французский суд освободил из-под стражи швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера. Ранее он был арестован по делу российского сенатора Сулеймана Керимова. Об этом сообщает Luzerner Zeitung.
Штудхальтер вышел под залог в пять миллионов евро.
По решению суда бизнесмену запрещено выезжать за пределы Франции. Сейчас он находится в округе Ницца, подтвердил адвокат Штудхальтера Стефан Веренберг.
Сам бизнесмен отрицает все предъявленные ему обвинения.
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