СМИ сообщили о поставке СПГ из России в Великобританию

Россия поставит сжиженный природный газ с проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа в Великобританию. Поставка обусловлена приходом в Европу шторма «Эмма». Об этом сообщает Financial Times.

В связи с экстремальными метеоусловиями на этой неделе цены на газ в Британии выросли и приблизились к 12-летнему максимуму.

Royal Dutch Shell поставит британцам российский газ. Ее судно перекачает СПГ в Бискайском заливе с российского ледокола, а 6 марта газ попадет в регазификационный терминал в Милфорд Хэйвен, откуда его отправят потребителям.

Shell и НОВАТЭК не стали комментировать эту ситуацию.