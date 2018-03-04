04 марта 2018, 10:44
СМИ сообщили о поставке СПГ из России в Великобританию
Россия поставит сжиженный природный газ с проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа в Великобританию. Поставка обусловлена приходом в Европу шторма «Эмма». Об этом сообщает Financial Times.
В связи с экстремальными метеоусловиями на этой неделе цены на газ в Британии выросли и приблизились к 12-летнему максимуму.
Royal Dutch Shell поставит британцам российский газ. Ее судно перекачает СПГ в Бискайском заливе с российского ледокола, а 6 марта газ попадет в регазификационный терминал в Милфорд Хэйвен, откуда его отправят потребителям.
Shell и НОВАТЭК не стали комментировать эту ситуацию.
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