Володин рассказал о задачах ГД после послания Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал подготовить законодательную часть для выполнения послания президента Владимира Путина в течение 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24».

По словам Володина, в этом году парламенту нужно принять много законопроектов, чтобы обеспечить законодательную основу для посланий президента.

«Мы по ряду направлений, причем таких важных, уже подготовились и провели парламентские слушания, создали экспертные советы. Речь идет о цифровой экономике, речь идет о диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, жилищной политике, строительстве жилья и защиты прав дольщиков. Вот по этим по всем вопросам мы исходили из того, что ранее президент говорил о приоритетности этих направлений и начали работу, что называется, заранее», — пояснил он.