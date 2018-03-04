04 марта 2018, 13:45
В России появится танк на колесах
Генеральный директор российской Военно-промышленной компании Александр Красовицкий рассказал об идее создания колесного танка. Об этом сообщает РИА Новости.
«В наших планах есть идея сделать колесный танк», — сказал Красовицкий.
По его словам, «это, в принципе, будет такое ноу-хау на этой же платформе».
Стоит отметить, что сейчас танки производятся на платформе для военной техники «Бумеранг».
Красовицкий пояснил, что речь о создании танка пойдет «в самое ближайшее время».
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