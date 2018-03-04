В США рассказали подробности стрельбы у Белого дома

В Секретной службе США раскрыли детали стрельбы около Белого дома. По ее данным, стрелок не целился в здание администрации президента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Находясь у Северной ограды Белого дома, мужчина достал пистолет и сделал несколько выстрелов, но в другую сторону. В результате сам подозреваемый получил ранение, которое стало смертельным.

В момент происшествия ни президента, ни его супруги в Белом доме не было.

Мотивы стрелка в настоящее время неизвестны.