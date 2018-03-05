Космодром «Восточный» удвоил сумму иска к генподрядчику

Представитель ФКУ «Дирекция космодрома "Восточный"» ходатайствовал в арбитражном суде об увеличении суммы исковых требований к генподрядчику строительства космодрома ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России до 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель «Восточного» заявил, что просрочка выполнения работ по контракту в настоящее время превышает уже 700 дней, и увеличил сумму иска за счет увеличения периода просрочки. Представитель ответчика попросил отложить слушания для составления экспертного заключения по вопросу возможности выполнения работ без утвержденной проектной документации. Суд перенес заседание на 8 мая.

В иске, поданном в августе 2016 года, истец требовал более миллиарда рублей неустойки за просроченное строительство комплекса эксплуатации районов падения. В декабре 2016 года столичный Арбитражный суд отклонил ходатайство об увеличении суммы до двух миллиардов рублей. Это решение подтвердил в апреле 2017 году Девятый арбитражный апелляционный суд.

В июле того же года арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты нижестоящих инстанций и передал дело на новое рассмотрение в арбитраж Москвы.