В правительстве не поддержали запрет криминальной субкультуры

Комиссия правительства по законопроектной деятельности рекомендовала не принимать поправки сенатора Антона Белякова о запрете пропаганды криминальной субкультуры в СМИ.

Как пишет РБК, в комиссии посчитали, что используемые в законопроекте термины не определены, «что приведет к неоднозначной правоприменительной практике».

Такими терминами, как указано, являются: «криминальная субкультура», «социокультурные ценности преступного мира», «криминальный образ поведения».

Также в законопроекте Белякова четко не прописана ответственность за пропаганду «привлекательности криминального образа поведения».

Идею сенатора блокировать сайты, посвященные криминальной субкультуре, во внесудебном порядке в правительстве посчитали необоснованной.