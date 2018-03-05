ЦИК и кандидаты в президенты не смогли договориться о новом формате дебатов

В Центральной избирательно комиссии (ЦИК) состоялась встреча с кандидатами в президенты, на которой обсуждалась смена форматов дебатов. Как сообщает РБК, на ней присутствовали Владимир Жириновский, Ксения Собчак и Максим Сурайкин. Помимо них, на встречу приезжали доверенные лица Григория Явлинского, Сергея Бабурина и Бориса Титова.

Как сообщили источники издания, собравшимся не удалось принять единое решение, а Жириновский и Собчак покинули собрание до его завершения.

«Всего шесть дней дебатов осталось. Я предложил простой вариант. Семь человек — много, давайте две группы <...> Один — на «Первом», другие, там, на «России-1», — сообщил лидер ЛДПР.

Ксения Собчак заявила, что отказ менять формат дебатов выгоден «только кандидату Путину».

«Я хочу вдумчивые, глубокие дебаты, но есть люди, которые противостоят этой идее: это Титов, Сурайкин, Явлинский, Бабурин. Это четыре кандидата, которые выступают против отмены этого жульнического формата», — заявила она, назвав перечисленных кандидатов «спойлерами». Собчак пообещала предложить независимую площадку для дебатов тем кандидатам, которые заинтересованы в диалоге один на один.

Григорий Явлинский опроверг слова Собчак о том, что не поддерживает смену формата.

«В авторитарном политическом режиме дебатов не бывает. То, что есть сейчас, — дебатами не является. Я, однако, буду участвовать в любых форматах «дебатов», поскольку это единственная возможность обратиться ко всей стране», - сообщил он РБК.

На запрос издания ЦИК, а также штабы Бабурина и Титова пока не ответили.