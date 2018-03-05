В Донецке вновь взорвали автомобиль

В центре Донецка взорвался автомобиль. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в силовых структурах самопровозглашенной ДНР.

Взрыв произошел на проезжей части улицы Артема вблизи спортивного комплекса «Олимпийский».

3 марта в Ворошиловском районе Донецка также был взорван автомобиль. В результате пострадал один человек.