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05 марта 2018, 20:33
взрыв Донецк

В Донецке вновь взорвали автомобиль

В центре Донецка взорвался автомобиль. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в силовых структурах самопровозглашенной ДНР.

Взрыв произошел на проезжей части улицы Артема вблизи спортивного комплекса «Олимпийский».

3 марта в Ворошиловском районе Донецка также был взорван автомобиль. В результате пострадал один человек.

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