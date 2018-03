В посольстве РФ ответили на слова начштаба британских ВВС о российской угрозе

Начальник штаба ВВС Великобритании Стивен Хиллиер заявил в интервью The Daily Telegraph о растущей угрозе со стороны России.

По его словам, Россия становится «все более и более агрессивной» и «нарушает международные нормы», в связи с чем является для Великобритании одной из основных проблем.

В ответ на этом в российском посольстве в Лондоне припомнили британским военным операции в Ираке и Ливии.

Like, Russia challenging international law in Iraq and Libya and putting pressure by telling Brits to face consequences if they voted in a wrong way? pic.twitter.com/QxZRYZhSkX